Мусиала - самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории "Баварии"

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Мусиала - самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории "Баварии"

17-летний хавбек Джамал Мусаила отметился голом в матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Шальке" (8:0). Об этом сообщает Gracenote Live.

Таким образом, футболист стал самым молодым автором гола Бундеслиги. Свой гол хавбек забил на последних минутах встречи. На момент игры его возраст составлял 17 лет и 205 дней

Напомним, в июне Мусиала стал самым молодым дебютантом "Баварии" в Бундеслиге.

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