Мусиала стал рекордсменом сборной Германии

Фото твиттер Джамала Мусиалы

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала установил рекорд сборной Германии, сообщает Opta.

Он вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии (2:2) в возрасте 18 лет и 117 дней.

Таким образом, Мусиала стал самым молодым футболистом, сыгравшим за "Бундестим" на Чемпионате Европы или Мира.

Напомним, что хавбек дебютировал за немецкую сборную в марте этого года.

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