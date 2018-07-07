Муслера извинился перед болельщиками сборной Уругвая

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед болельщиками национальной команды за свою грубую ошибку в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Франции.

"Я знаю, что лишил вас мечты. Знаю, что вся вина на мне. Но я всегда "селесте" и всегда им буду. Прошу прощения у всех болельщиков Уругвая" - сказал страж ворот "небесно-голубых".

Напомним, что Муслера отбил мяч после удара Антуана Гризманна в собственные ворота - в итоге сборная Уругвая проиграла Франции со счётом 0:2 и вылетела с мундиаля.

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