Муслера продолжит выступать за "Галатасарай"



"Галатасарай" продлил контракт с уругвайским вратарем Фернандо Муслерой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение голкипера с клубом будет действовать до 2021 года. Зарплата уругвайца составит 3,57 миллиона евро за сезон.

31-летний Муслера выступает за "Галатасарай" с 2011 года и провел за клуб 244 матча. Ранее играл за "Монтевидео Уондерерз", "Насьонал" и "Челси". За сборную Уругвая сыграл 88 матчей. Трехкратный чемпион Турции, чемпион Уругвая, трехкратный обладатель Кубка Турции, обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Суперкубка Италии, победитель Кубка Южной Америки. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

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