Муслера провёл сотый матч за сборную Уругвая

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера принял участие в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против России.

Эта игра стала для 32-летнего стража ворот сотой в составе "небесно-голубых". Он стал первым голкипером, достигшим этого показателя.

Отметим, что Муслера выступает за сборную Уругвая с 2009 года. | http://soccernews.ru