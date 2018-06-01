Муслера сможет сыграть на ЧМ-2018

Вратарь "Галатасарая" и сборной Уругвая Фернандо Муслера сможет сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

По информации источника, травма руки 31-летнего стража ворот оказалась несерьёзной и он уже вернулся к тренировкам.

Напомним, что сборная Уругвая на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Россией, Египтом и Саудовской Аравией. | http://soccernews.ru