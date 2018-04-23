Муслин: "Если Михайлович возглавит "Зенит", то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу"

Известный сербский тренер Славолюб Муслин прокомментировал слухи, которые приписывают интерес питерского "Зенита" к своему соотечественнику и коллеге Синише Михайловичу.

"Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в "Зенит". Но он - серб, а у Сербии и России похожие менталитеты. Он работал в большом клубе - в "Милане". Михайлович - лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду.

Думаю, что он - ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в "Интере". Так что его работа в "Зените" может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским. Он - профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у "Зенита" есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит "Зенит", то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он - опытный тренер", - цитирует 64-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, "Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу". | soccernews.ru