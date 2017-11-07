Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Теги босния и герцеговинаславолюб муслин

Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Известный сербский тренер Славолюб Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины.

Боснийская федерация футбола рассматривает кандидатуры Муслина и Амара Осима.

Напомним, что неделю назад Муслин покинул сборную Сербии, расторгнув контракт по согласию сторон. | http://soccernews.ru

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