Муслин: "Мы едем в Россию, и сейчас это самое важное для сербского футбола"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился эмоциями от выхода команды на ЧМ-2018.

"Как мы и ожидали, получился сложный матч против сильного соперника, у которого никто не выигрывал дважды в группе по ходу квалификации ЧМ-2018. И этот последний шаг всегда дается сложнее всего, так было и теперь.

Мы забили один гол, этого оказалось достаточно для победы над Грузией, и я поздравляю своих игроков, которые заслужили этот успех. Это общий успех, но особенно – футболистов.

Многие, возможно, не верили в наш успех, но я не сомневался с первого дня. У нас в команде были хорошие отношения, отношения взаимного уважения, и это видно из результатов, которых мы достигли. Мы едем в Россию, и сейчас это самое важное для сербского футбола", – сказал Муслин.

Читайте: Коулмэн: "Сборная Ирландии отлично реализовала план на игру" | http://soccernews.ru