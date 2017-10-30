Муслин отправлен в отставку с поста тренера сборной Сербии

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Муслин отправлен в отставку с поста тренера сборной Сербии

Славолюб Муслин покинул должность наставника сборной Сербии, сообщает сайт Футбольного союза Сербии.

Известно, что договор был расторгнут по согласию сторон. Исполняющим обязанности тренера назначен Младен Крстаич.

Отметим, что под руководством Муслина Сербия вышла на Чемпионат Мира-2018.

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