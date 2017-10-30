Муслин отправлен в отставку с поста тренера сборной Сербии
Славолюб Муслин покинул должность наставника сборной Сербии, сообщает сайт Футбольного союза Сербии.
Известно, что договор был расторгнут по согласию сторон. Исполняющим обязанности тренера назначен Младен Крстаич.
Отметим, что под руководством Муслина Сербия вышла на Чемпионат Мира-2018.
Читайте также: Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 миллионов долларов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
-
Последний шанс на выход в плей-офф: ЦСКА едет в гости к "Базелю"
-
"Интер" побеждает "Верону" и возвращает себе второе место в таблице Серии А
Лента новостей
-
Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"
-
"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛ
-
Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"
-
Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"
-
Девич: "После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился"
-
Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"
-
Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"
-
Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"
-
Бенитес: "Я очень разочарован поражением"
-
На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
"Интер" выдал лучший старт в Серии А в своей истории
-
Эмери: "Мы уважаем всех соперников"
-
Уволен главный тренер сборной Израиля Леви
-
Жезуш: "Нам есть что противопоставить "Ювентусу"
-
Симеоне: "Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира"
-
"Ахмат" подтвердил отставку Кононова
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1