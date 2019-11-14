Муслин ответил Каньенде на обвинения во взяточничестве

Экс-наставник "Локомотива" Славолюб Муслин отреагировал на заявление бывшего форварда "железнодорожников" Исо Каньенды касательно вымогательства со стороны тренера денег за место в составе команды.

"Когда я был в "Локомотиве", Каньенда там не играл. Я пришёл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в "Локомотиве". Когда я ушёл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В "Локомотиве" у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500 долларов?" - сказал Муслин.

Каньенда числился в "Локомотиве" с 2005 по 2008 год, но большую часть этого периода провёл в арендах.

Муслин возглавлял столичную команду в 2006 году. Ранее серба обвинял в вымогательстве бывший игрок "Краснодара" Олег Самсонов.

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