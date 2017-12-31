Муслин рассказал о причинах своего ухода из сборной Сербии
Славолюб Муслин рассказал о причинах своего ухода с поста главного тренера сборной Сербии.
"Очевидно, что последние несколько месяцев я жил в неведении. Я думал, что меня отправили в отставку потому, что я не дал президенту Футбольного союза Сербии составить заявку и выбирать тактику на матчи ЧМ-2018 в России" - сказал 64-летний специалист.
По данным СМИ, конфликт между Муслиным и президентом ФФС возник из-за того, что тренер отказался вызвать в сборную несколько талантливых футболистов.
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