Муслин: "Уверен, что Сербия победит Грузию"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин считает, что его команда добьется победы в решающем матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Грузии.

"Матч с Грузией крайне важен. Это будет сложный поединок и мы можем попасть в историю. Я верю, что мы сумеем добиться победы", - приводит слова Муслина официальный твиттер сербской сборной.

Матч Сербия - Грузия состоится 9 октября в 21:45 мск.

Перед этим матчем сербы занимают первое место в группе и в случае победы обеспечат себе путевку на мундиаль.

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