Мусонда близок к переходу в "Селтик"

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Мусонда близок к переходу в "Селтик"Нападающий "Челси" Чарли Мусонда близок к переходу в "Селтик".

Как сообщает источник, футболист переберется в шотландский гранд на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на 1,5 года.

21-летний бельгиец в секущем сезоне он провел в составе лондонцев 7 матчей во всех турнирах, забив один гол и один раз ассистировав партнерам.

Читайте: "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Селтика" | http://soccernews.ru

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