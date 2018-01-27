Нападающий "Челси" Чарли Мусонда близок к переходу в "Селтик".

Как сообщает источник, футболист переберется в шотландский гранд на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на 1,5 года.

21-летний бельгиец в секущем сезоне он провел в составе лондонцев 7 матчей во всех турнирах, забив один гол и один раз ассистировав партнерам.

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