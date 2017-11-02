Мусонда намерен покинуть "Челси"

Хавбек лондонского "Челси" Чарли Мусонда собирается в ближайшее время сменить клубную прописку, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, бельгиец не хочет продлевать контракт с "синими", который истекает летом 2019 года. В связи с этим, 21-летний футболист намерен попытаться уйти из лондонского клуба уже в январе.

Главным претендентом на Мусонду считается "Арсенал". Известно, что "канониры" уже контактировали с представителями игрока.

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