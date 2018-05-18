Мусонда вернулся в "Челси"

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Мусонда вернулся в "Челси"

Бельгийский полузащитник Чарли Мусонда вернулся в "Челси".

Аренда 21-летнего футболиста в "Селтике" досрочно прекращена, сообщает официальный твиттер шотландского клуба.

Причиной такого решения стало малое количество игровой практики - Мусонда за полсезона провёл за "Селтик" всего 8 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

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