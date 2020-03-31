Мусса Дембеле хочет перейти в "Челси"

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в "Челси". Об этом сообщает Daily Mirror.

Ранее 23-летним игроком также интересовался "Манчестер Юнайтед", однако сам футболист предпочитает перейти в стан лондонского клуба. Трансферная стоимость нападающего - 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 42 матчах за "Лион".

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