Мусса Дембеле хочет перейти в "Челси"

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Мусса Дембеле хочет перейти в "Челси"

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в "Челси". Об этом сообщает Daily Mirror.

Ранее 23-летним игроком также интересовался "Манчестер Юнайтед", однако сам футболист предпочитает перейти в стан лондонского клуба. Трансферная стоимость нападающего - 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 42 матчах за "Лион".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хоть куда пусть переходит ....

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Неудачный день у тебя сегодня самодрочер )

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это почему,холоп?

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

нет новостей про Месси и Барсу )))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Они и так были целую неделю(или сколько уже?).У меня уже фантазия заканчивается , могу перейти на прямые оскорбления ...

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

*День прожит зря. Он был "коту под хвост": Без новости о Барсе, о Месси..., С утра без солнца, вечером без звёзд, Без волшебства, без радости, без сказки.

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