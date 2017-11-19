Мусса Дембеле летом мог оказаться в "Эвертоне"

Экс-скаут "Селтика" Дэвид Мосс рассказал, что форвард Мусса Дембеле летом мог перейти в "Эвертон".

"Однажды мне позвонили из "Эвертона" и поинтересовались насчет Дембеле. Я им ответил: "Не моргая подписывайте его". Однако сделка так и не состоялась. Если бы я был руководителем клуба, я бы приобрел Муссу, он отличный игрок, настоящий бомбардир. Если честно, то я не понимаю, почему никто в АПЛ так и не подписал Дембеле, ведь там водится столько денег. Может, потому что им не нравится шотландский футбол? Не знаю" - приводит слова Мосса Futnsoccer.

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