Мусса Дембеле может перейти в "Интер"

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Мусса Дембеле может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Дембеле, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Шпоры" не прочь продать игрока, который часто получает травмы в последнее время.

Ранее сообщалось, что бельгийцем также интересуется "Милан". Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.

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