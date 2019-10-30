Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

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Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле заявил, что он принял решение приостановить выступления за сборную Бельгии.

"Я говорил с Роберто Мартинесом. Мы с семьей теперь живем в Гуанчжоу. Мне далеко лететь из Китая в Бельгию. Я хочу сосредоточиться на выступлениях за клуб. Поэтому пока я не планирую выступать за сборную Бельгии", – приводит слова Дембеле Sports Sina.

32-летний Дембеле выступает за "Гуачжоу Фули" с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за китайский клуб 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Бельгии Дембеле сыграл 82 матча и забил пять мячей.

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