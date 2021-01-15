Мусса Дембеле прокомментировал свой переход в "Атлетико"
Новичок "Атлетико" Мусса Дембеле поделился эмоциями в связи с переходом в мадридский клуб.
Напомним, что "матрасники" арендовали 24-летнего футболиста у "Лиона" до конца сезона за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за 33,5 миллиона.
"Атлетико" - великий клуб, известный во всём мире. Для меня это большой шаг вперёд. Я очень рад и с нетерпением жду своего дебюта. Постараюсь как можно быстрее выучить испанский язык. Мне нравится находить свободные зоны, получать мяч и забивать, это моя работа. Я физически мощный, но вместе с тем технически оснащённый футболист.
Симеоне - один из лучших, если не самый лучший тренер в мире. Для меня будет полезно поработать с ним. Надеюсь, вместе мы сможем добиться хороших результатов. В детстве моим любимым игроком был Фернандо Торрес, так что я счастлив оказаться именно в "Атлетико", - цитирует француза Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14