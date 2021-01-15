Мусса Дембеле прокомментировал свой переход в "Атлетико"

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Мусса Дембеле прокомментировал свой переход в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Мусса Дембеле поделился эмоциями в связи с переходом в мадридский клуб.

Напомним, что "матрасники" арендовали 24-летнего футболиста у "Лиона" до конца сезона за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за 33,5 миллиона.

"Атлетико" - великий клуб, известный во всём мире. Для меня это большой шаг вперёд. Я очень рад и с нетерпением жду своего дебюта. Постараюсь как можно быстрее выучить испанский язык. Мне нравится находить свободные зоны, получать мяч и забивать, это моя работа. Я физически мощный, но вместе с тем технически оснащённый футболист.

Симеоне - один из лучших, если не самый лучший тренер в мире. Для меня будет полезно поработать с ним. Надеюсь, вместе мы сможем добиться хороших результатов. В детстве моим любимым игроком был Фернандо Торрес, так что я счастлив оказаться именно в "Атлетико", - цитирует француза Marca.

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