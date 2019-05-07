Мусса Сиссоко: "Матч с "Аяксом" - главный в сезоне"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко рассказал об ответном матче с голландским "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0.

"Нас ждет главный матч сезона, ведь на кону финал Лиги чемпионов. Для все это будет выдающимся результатом"

В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0. Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.