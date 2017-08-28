Мусса Сиссоко может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать футболиста с правом последующего выкупа. Впрочем, "нерадзурри" провернут этот трансфер лишь в том случае, если не сумеют договориться о переходе хавбека "Лацио" Бальде Кейта.

В этом сезоне 28-летний Сиссоко провел за "Тоттенхэм" 3 матча (1 в основе) и не отметился результативными действиями.

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