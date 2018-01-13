Мусса Соу вернулся в Турцию

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Мусса Соу вернулся в Турцию

"Бурсаспор" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Шабаб Аль-Ахли" Муссы Соу.

Турецкий клуб согласовал контракт с 31-летним сенегальцем. Соглашение будет подписано после прохождения футболистом медобследования.

Напомним, что Соу ранее выступал за "Фенербахче", цвета которого он защищал с 2012 по 2015 год, а также в сезоне 2016/17.

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