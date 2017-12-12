Мустафи и Рэмзи пропустят лондонское дерби

Два игрока "Арсенала" - защитник Шкодран Мустафи и хавбек Аарон Рэмзи - не помогут своей команде в матче 17-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

Как сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер, немец и валлиец не успевают восстановиться от повреждений к поединку с "молотобойцами".

Напомним, что матч "Вест Хэм" – "Арсенал" состоится в среду в 23:00 по московскому времени.

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