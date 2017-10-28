Мустафи и Уэлбек не сыграют с "Суонси"

Два игрока "Арсенала" - защитник Шкодран Мустафи и форвард Дэнни Уэлбек - не помогут своей команде в матче десятого тура АПЛ против "Суонси".

Как сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер, оба футболиста до сих пор находятся в лазарете из-за различного рода травм.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Суонси" состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

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