Мустафи: "Месси был моим самым сложным противником"

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Мустафи: "Месси был моим самым сложным противником"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи рассказал, кого он считает лучшим футболистом мира.

"Месси был моим самым сложным противником. Я играл против него три раза, когда был в "Валенсии". Его действия невозможно предугадать. Он маленький, быстрый и очень часто меняет направление.

Когда на него выходит три противника, можете быть уверены, что он пройдет их. Роналду в большей степени игрок штрафной площади. Месси также раздает хорошие передачи и делает своих партнеров по команде сильнее. Для меня он лучший футболист в мире" - приводит слова Мустафи Goal.com.

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