Мустафи: "Мой худший период в карьере был в "Эвертоне"



Немецкий защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи заявил, что он долго думал перед переходом в лондонский клуб.

"Перед тем, как перейти в "Арсенал", я думал, что больше не буду играть в Англии. "Мой худший период в карьере был в "Эвертоне". Я не хотел возвращаться в АПЛ. Но затем, я решил, что мне стоит перебраться из "Валенсии" в "Арсенал". Я рад, что получил еще один шанс заиграть в Англии", - цитирует Мустафи официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 25-летний Мустафи выступал за "Эвертон" с 2009 по 2012 и провел за клуб всего 1 матч.

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