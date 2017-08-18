Мустафи может перейти в "Интер"

Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи стал трансферной целью "Интера", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, миланский клуб переключил внимание на немецкого центрбека в связи с неудачей в переговорах по Эльякиму Мангаля из "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что Мустафи перебрался в "Арсенал" прошлым летом за 42 миллиона евро.

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