Мустафи не сыграет за "Арсенал" в финале Кубка Англии из-за травмы

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Мустафи не сыграет за "Арсенал" в финале Кубка Англии из-за травмы

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи из-за травмы не сыграет в оставшихся матчах сезона.

Футболист пропустит матч АПЛ "Уотфорда" и финал Кубка Англии с "Челси".

Мустафи получил травму подколенного сухожилия во время матча 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:0).

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи.

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