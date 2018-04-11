Мустафи: "Постараемся не совершить ошибок, допущенных "Барселоной"

Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА.

"Мы будем сосредоточенны, в отличие от "Барселоны". Я смотрел вчерашнюю игру, и то, что сделала "Рома", было превосходно. Это невероятный урок. Постараемся не совершить ошибок, допущенных каталонцами", - цитирует 25-летнего бека "канониров" Чемпионат.

Напомним, Венгер высказался о предстоящем матче против ЦСКА. | soccernews.ru