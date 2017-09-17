Мустафи прокомментировал ничью с "Челси"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи поделился мнением о ничье с "Челси" (0:0).

"Команда сегодня показала достойную игру. Здорово, что не пропустили. Возвращаемся в Северный Лондон с одним очком" - написал Мустафи в своем твиттере.

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