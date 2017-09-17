Мустафи прокомментировал ничью с "Челси"

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Мустафи прокомментировал ничью с "Челси"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи поделился мнением о ничье с "Челси" (0:0).

"Команда сегодня показала достойную игру. Здорово, что не пропустили. Возвращаемся в Северный Лондон с одним очком" - написал Мустафи в своем твиттере.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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