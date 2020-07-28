Мустафи прооперирован. Восстановление займет три месяца

Защитник "Арсенала" Шкордан Мустафи прооперирован. Об этом футболист написал в твиттере.

28-летнему игроку пришлось перенести операцию из-за повреждения задней поверхности бедра. На восстановление Мустафи потребуется три месяца.

"Пропущу финал Кубка Англии во второй раз. Хорошая новость в том, что операция прошло хорошо, я не из тех, кто хорошо сдается. Я принял ситуацию и сосредоточен на восстановлении", - написал защитник.

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи.

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