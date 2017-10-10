Мустафи пропустит матч с "Уотфордом"

Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи не поможет своей команде в матче восьмого тура АПЛ против "Уотфорда", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий центрбек не успевает восстановиться к поединку с "шершнями" после травмы подколенного сухожилия, полученной в расположении национальной сборной.

Напомним, что матч "Уотфорд" - "Арсенал" состоится в субботу, 14 октября, в 19:30 по московскому времени.

Не пропустите: Лёв рассказал о травме Мустафи. | http://soccernews.ru