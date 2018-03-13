Мустафи рискует пропустить матч с "Миланом"

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Мустафи рискует пропустить матч с "Миланом"

Участие защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" находится под вопросом, сообщает London Evening Standard. 

По сведениям издания, немецкий центрбек получил мышечную травму паха в воскресном поединке с "Уотфордом" и может не успеть восстановиться к ближайшей игре.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Милан" состоится в четверг, 15 марта, в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "канониров" со счётом 2:0.

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