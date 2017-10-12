Мустафи выбыл на шесть недель из-за травмы

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи пропустит около шести недель, сообщает Sky Sports.

Напомним, что у футболиста травма подколенного сухожилия, которую он получил в расположении сборной Германии.

В нынешнем сезоне Мустафи сыграл 6 матчей и отметился одной голевой передачей.

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