Мутко: "Акинфеев - лучший вратарь России, а статистика - это ерунда"

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Мутко: "Акинфеев - лучший вратарь России, а статистика - это ерунда"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о своём отношении к голкиперу ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву.

"Игорь - профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика - ерунда. Это один из серьёзнейших спортсменов в России в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет" - сказал Мутко.

Напомним, что Акинфееву принадлежит антирекорд Лиги Чемпионов - он пропускал голы в 41 матче подряд в рамках турнира.

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