Мутко: "Акинфеев - один из лучших вратарей мира"

Президент РФС Виталий Мутко высоко оценил игру голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Игорь на сегодня - лучший вратарь страны. В моем понимании, он - один из лучших вратарей мира и Европы. У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет", - приводит слова Мутко Р-Спорт.

В нынешнем сезоне Акинфеев пропустил 19 мячей в 24 играх за ЦСКА.

Напомним, Акинфеев прервал свой антирекорд в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru