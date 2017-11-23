Мутко: "Акинфеев - один из лучших вратарей мира"

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Мутко: "Акинфеев - один из лучших вратарей мира"Президент РФС Виталий Мутко высоко оценил игру голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Игорь на сегодня - лучший вратарь страны. В моем понимании, он - один из лучших вратарей мира и Европы. У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет", - приводит слова Мутко Р-Спорт.

В нынешнем сезоне Акинфеев пропустил 19 мячей в 24 играх за ЦСКА.

Напомним, Акинфеев прервал свой антирекорд в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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