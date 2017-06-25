Мутко: "Английские газеты по утрам читать не надо"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о разгорающемся скандале с применением допинга игроками сборной России.

"Не обращайте внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят? Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Колосков призвал не верить информации британских СМИ. | soccernews.ru