Мутко: "Аргентина и Испания будут играть с Россией основными составами"

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Мутко: "Аргентина и Испания будут играть с Россией основными составами"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о ноябрьских товарищеских матчах сборной России против Аргентины и Испании.

"Договорённость с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами. В том числе будет Лионель Месси" - сказал Мутко.

Напомним, что сборная России сыграет с Аргентиной 11 ноября, а с Испанией - 14 ноября. | http://soccernews.ru

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