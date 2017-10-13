Мутко: "Аргентина и Испания будут играть с Россией основными составами"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о ноябрьских товарищеских матчах сборной России против Аргентины и Испании.

"Договорённость с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами. В том числе будет Лионель Месси" - сказал Мутко.

Напомним, что сборная России сыграет с Аргентиной 11 ноября, а с Испанией - 14 ноября. | http://soccernews.ru