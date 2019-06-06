Мутко: "Без Федуна "Спартак" вылетит в первый дивизион"

3 Теги спартак москвалеонид федунвиталий мутко

Мутко: "Без Федуна "Спартак" вылетит в первый дивизион"

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, а также бывший президент РФС Виталий Мутко похвалил владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Спартак» сколько шел, строил, но сейчас он 10 миллиардов рублей в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А Федуна все мочат. Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать – если он завтра уйдет, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить – пусть пойдет и купит", - приводят слова Мутко российские СМИ.

63-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2003 года. За этот временной период московский клуб однажды стал чемпионом России, а также один раз выиграл Суперкубок страны. В минувшем сезоне "красно-белые" финишировали на пятом месте в РПЛ.

Не пропустите: Расширение РПЛ: 15 клубов - за, "Спартак" - против. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Ага,Мутко бы в своей деятельности порядок навести,Федуну бы уйти или по логике,если клуб популярен,значит он топ??

Ответить
jugulator
Пьянь

Какой порядок, о чем ты? Мутко типичный путинский чиновник-распильщик, ничего другого он не умеет.

Ответить
Карыч
Карыч

Невелика потеря будет.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом

Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов