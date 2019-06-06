Мутко: "Без Федуна "Спартак" вылетит в первый дивизион"

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, а также бывший президент РФС Виталий Мутко похвалил владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Спартак» сколько шел, строил, но сейчас он 10 миллиардов рублей в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А Федуна все мочат. Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать – если он завтра уйдет, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить – пусть пойдет и купит", - приводят слова Мутко российские СМИ.

63-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2003 года. За этот временной период московский клуб однажды стал чемпионом России, а также один раз выиграл Суперкубок страны. В минувшем сезоне "красно-белые" финишировали на пятом месте в РПЛ.

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