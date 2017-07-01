Мутко: "ЧМ-2018 мы проведём на том же уровне, что и Кубок Конфедераций"
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что чемпионат мира 2018 года будет проведён на таком же высоком уровне, как и Кубок Конфедераций-2017.
"Кубок Конфедераций уже задал высокую планку и новый стандарт организации. Это тот уровень, на котором мы проведём чемпионат мира" - сказал чиновник.
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