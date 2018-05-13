Мутко: "ЦСКА - молодцы"

Временно отстраненный от исполнения своих обязанностей президента РФС Виталий Мутко оценил финиш московского ЦСКА в РФПЛ.

"В концовке сезона "Спартак" проиграл "Динамо", а ЦСКА никогда не упускает такие вещи. Сколько лет армейцы играют в еврокубках за счет самоотдачи, желания и опыта. Они - молодцы. Без длинной скамейки смогли ровно и спокойно пройти концовку чемпионата. Видна рука главного тренера Виктора Гончаренко. Приятно, что раскрылись молодые игроки в лице Федора Чалова и Константина Кучаева. Жаль, что Кучаев получил травму. Ну а братья Березуцкие и Сергей Игнашевич - это лицо российского футбола, профессионалы", - цитирует Мутко Чемпионат.

Напомним, ЦСКА интересуется бывшим игроком "Спартака". | soccernews.ru