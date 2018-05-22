Мутко дал оценку решению ФИФА по сборной России

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Мутко дал оценку решению ФИФА по сборной России

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал положительное решение ФИФА по результатам антидопингового расследования в отношении игроков сборной России.

"Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено – ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб. Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это все очень и очень важно", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 сборная России сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Не пропустите: ФИФА огласила итоги расследования о нарушении антидопинговых правил футболистами сборной России. | http://soccernews.ru

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