Мутко дал оценку семиматчевой серии сборной России без побед

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Мутко дал оценку семиматчевой серии сборной России без побед

Бывший президент РФС Виталий Мутко оценивал игру сборной России в товарищеском матче с Турцией (1:1), которая стала для нее седьмой подряд без единой победы.

"Ничего страшного в серии без побед нет. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция, Австрия. Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка.

Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок", - приводят слова Мутко российские СМИ.

"Считаю, что с Турцией сыграли лучше, чем с Австрией. Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций. Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении", - добавил экс-министр спорта.

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