Мутко: "Договоренность о проведении товарищеском матче между России и Италией есть"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что товарищеский матч Россия – Италия состоится.

"Мы очень хотим сыграть со сборной Италии, договоренность есть. Но сейчас надо взять паузу, чтобы они пришли в себя. Перед мировым первенством "Лужникам" осталось провести еще три тестовых игры. Одна из них уже известна – это товарищеский матч с бразильцами, который пройдет 23 марта, на вопрос, какие будут остальные, Мутко ответил: "Для сборной этого, в принципе, достаточно, там все-таки еще матч открытия чемпионата мира будет (с участием сборной России). Другие стадионы будут готовы, у нас выбор огромный, а так еще посмотрим на "Лужники", подумаем, что провести – дерби или другой матч; сейчас все завели свои стадионы, оттуда никого не выгонишь", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Ожидается, что матч Россия - Италия состоится 5 июня 2018 года и пройдет на стадионе "Динамо".

Напомним, что Италия впервые с 1958 года не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира.

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