Мутко: "ФИФА проводит расследовании в отношении нарушения антидопинговых правил Камболовым и Князевым"

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Мутко: "ФИФА проводит расследовании в отношении нарушения антидопинговых правил Камболовым и Князевым"Приостановивший свою деятельность на посту президента РФС Виталий Мутко рассказал о стартовавшем расследовании ФИФА в отношении двух российских игроков.

"Был список из 11-ти футболистов, на которых пришел запрос, по двоим - Камболову и Князеву - начали расследование. В данном случае РФС - это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, "Краснодар" уступил в серии пенальти "Реалу" путевку в 1/8 финала юношеской ЛЧ. | soccernews.ru

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