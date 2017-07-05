Мутко - Газзаеву: "Я вернулся в футбол потому, что надоел бардак"

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Мутко - Газзаеву: "Я вернулся в футбол потому, что надоел бардак"
Президент РФС Виталий Мутко не понимает, почему Валерий Газзаев его критикует. 

"Не знаю, Валерий Георгиевич, откуда вы взяли такую цитату. В стратегии развития футбола и стратегии развития спорта названы задачи: 1 – популяризация, 2 – повышение конкурентоспособности. Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.

Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление "Поиск талантов". Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. Мы не выходим из группы – да, такой сейчас наш уровень. Что мы должны сделать? Снова сменить тренера? Игроков? Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что "все плохо и что-то надо менять" – такой тезис, "что-то менять", реализовать сложно. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат.

Главное, что можно сказать про сборную, – это огромная самоотдача и дисциплина. Появилась новая тактическая схема игры – в три защитника. Увидели лишь прообраз. Объективно нам сложно противостоять таким командам, как Чили и Португалия, которые здорово работают с мячом. Наша сила должна быть в дисциплине, качественной обороне. У нас пока что много потерь, брака. Допускаем детские ошибки.

Замечаний больших к тренеру нет. Он много работает, постоянно на контакте с футболистами и клубными тренерами, в курсе карьерного роста и переходов игроков сборной. Нам еще не хватает нескольких футболистов высокого класса, с большим опытом – лидеров, которые повели бы за собой в трудный момент и могли бы в одиночку решить эпизод.

Есть потенциал и у игроков, которые не до конца раскрылись на турнире. Выбор у нас реально ограничен – 60 игроков. В сентябре пригласим на сбор тех, кто не был на Кубке конфедераций-2017, посмотрим на них. Понимаем, что надо показать достойный результат.

Надеюсь, мы верно друг друга расслышали. У государства есть приоритеты – их определяю не только я, но и президент, и правительство. Можно многое насчитать, если брать "среднюю температуру по больнице". Я прекрасно понимаю, что для всего мира успех мероприятия зависит от качества его проведения, то для твоей страны – это, конечно, выступление твоей команды. Мы себе вреда не желаем. Для поддержки сборной команды все возможное сделаем", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Не пропустите: Газзаев публично раскритиковал работу Мутко. | http://soccernews.ru

комментарии
Анатолий Лихобабин

Сколько заплатили Капелло? Вот и вся ваша стратегия.

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