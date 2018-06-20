Мутко: "Горд за сборную"

Временно отстраненный от выполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над Египтом в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Давайте не будем загадывать, футбол непредсказуем. Просто давайте порадуемся за ребят, за команду, за тренера и за всех нас. Парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них. Я всегда был субъективен, сегодня скажу: "Все, что было за душой, отдали".

Давайте порадуемся, а потом будем думать о следующей игре. Не стыдно за команду - это самое главное! Я в разных ситуациях был, знаю одно, ничего кроме труда не может дать результат, я горд. А дальше будем работать, растет новое поколение ребят, много молодых и интересных", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, в Госдуме поблагодарили Черчесова и Мутко за игру сборной. | soccernews.ru