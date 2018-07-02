Мутко: "Испанцы соглашались на ничью, понимая, что у нас - разящая контратака"

Временно отстраненный от исполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над национальной командой Испании в матче 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Ничего особенного. Команда двигалась к этому, много работала, прошла большой подготовительный период. Она заслужила выход в 1/4 финала. Была огромная самоотдача, тактически грамотно сыграли. Практически ничего не позволили испанцам сотворить. Мы все сделали правильно и порадовали болельщиков. Очень горд за ребят...

Второй тайм, пожалуй, получился более сложным, чем добавленное время. Я видел, что испанцы уже, в принципе, соглашались на ничью. Они понимали, что у нас - разящая контратака, очень быстрая, и они могли бы пропустить ее и проиграть. И подсознательно они, наверное, смирились и надеялись на свое мастерство в пробитии пенальти", - цитирует Мутко пресс-служба РФС.

Напомним, Песков прокомментировал возможный визит Путина на матч России и Хорватии. | soccernews.ru